Kamyonu ok gibi delip geçti

Haber: C. Kutay Aykan

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Metin Aykanat idaresindeki 53 AE 751 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kamyonun ön kısmından saplanan bariyerler, arka kısmından çıktı. Kazada, kamyon sürücüsü Metin Aykanat yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.