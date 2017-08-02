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    • Kamyonun altında kaldı

    Bolu’da Abant – Mudurnu arasında yapımı devam eden karayolunda, Nihat Aykul kullandığı kamyonun altında kaldı. Sürücü hayatını kaybetti.

    29 Temmuz 2017 Cumartesi 19:46
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    Kamyonun altında kaldı
    Haber: Aysun Beykoz
    Alınan bilgiye göre, Abant-Mudurnu arasında yapımı devam eden karayolunda Nihat Aykul yönetimindeki hafriyat kamyonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kamyonun devrildiği sırada araçtan atlayan sürücü, kamyonun altında kaldı. Kazayı gören diğer çalışanlar itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Nihat Aykul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları ile yolu yapan yüklenici firma yetkilileri arasında sözlü tartışma yaşandı. Sürücünün yakınları, olay yerine çağrılan vinci beklemeden yakınlardaki bir iş makinesiyle Nihat Aykul'ün cesedini kamyonun altından çıkarttı.
    Aykul'un cenazesi Mudurnu Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.
    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Abant,, Mudurnu, Yapımı

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