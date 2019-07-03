Kamyonun motor kısmı yandı

Haber: Esra ÖZTÜRK

Araç yangını dün gece saat 00:57’de TEM otoyolunda meydana geldi. 34 BK 6146 plakalı kamyonun motor kısmında nedeni belli olmayan bir durumdan dolayı yangın çıktı. Dörtdivan gişelerine 100 metre mesafede meydana gelen araç yangınına Gerede İtfaiyesi müdahalede etti.

Dakikalar süren söndürme çalışmaları sonra kamyonun motor kısmı ile şoför mahalli tamamen yanarken, kamyon kullanılmaz hale geldi. Araç yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 11:25