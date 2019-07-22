Kan bağışçılarına madalya ve plaket verildi

Haber: Esra Öztürk

Türk Kızılay Bolu Şubesi, geçtiğimiz hafta sonu düzenli olarak kan bağışında bulunan bağışçılar için madalya ve plaket töreni düzenlendi. Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevinde düzenlenen törene Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, Bolu İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol, Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, AK Parti Bolu Eski Milletvekili Ali Ercoşkun, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ellialtı, Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, kurum müdürleri, Kızılay personeli ve çok sayıda bağışçı katıldı.

Kahvaltı ile başlayan programda ilk konuşmayı Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı yaptı. Kınacı konuşmasında Kızılay’ın tüm Türkiye’de ve yurt dışında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verdi. Önceliklerinin yoksulluk ve küresel açlıkla savaşmak olduğuna dikkat çeken Türk Kızılay Şube Başkanı Kınacı konuşmasında ayrıca şunları söyledi: “Sağlıklı yaşayan ve yaşlanan – yaşam için yürüyen, sigara içmeyen, kronik hastalıklardan korunan bir toplum için çalışacağız. Afetlere hazır olacağız, toplumu bilinçlendireceğiz. Daha yaşanabilir bir çevre için çalışacağız. Nitelikli eğitimi yaygınlaştırmak için destek vereceğiz. Bunların her biri ayrı ayrı binlerce, milyonlarca lira büyüklüğünde projeler olacaktır. Bu projeleri, cennet memleketimiz Bolu’muzda da hep birlikte hayata geçirmek için, Valiliğimiz, Belediyemiz, AFAD ve diğer kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi, vatandaşlarımızla, sizlerle beraber yürüteceğiz. Kaliteli yaşayan, bulunduğu yerde mutlu olan bireyler olması için tüm gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz.”

“KAN ACİL DEĞİL SÜREKLİ İHTİYAÇ OLAN HAYATİ BİR SIVIDIR”

Konuşmasının devamında Bolu’da yaşanabilecek bir deprem anında, yaklaşık 312 bin kişinin yemek sorumluluğunun tamamının Kızılay’a ait olduğunu belirten Kınacı, Ramazan ayında Türk Kızılay Bolu Şubesi olarak ilimizde yürüttükleri çalışmaları ve yapılan yardımları anlattı. Kınacı konuşmasının sonunda ise kan bağışının önemini vurgulayarak, “Kan yaşam için bir armağandır. Sadece insan vücudunda üretilen hayati bir sıvıdır. Her 1 kan bağışı kurtaracağınız 3 hayattır. Amacımız kan bağışçılarımız ve kan ihtiyacı olan kişiler arasında gönüllülük bağını kurmaktır. Hastanelerimizle yapılan protokollerimiz sayesinde, sizlerin ihtiyacı olan kan ve kan ürünleri doğrudan hastaneler tarafından bizden talep edilebilecektir. Unutmayın ki bu konuya halkımızın duyarlılığı arttıkça ve bağışlarınız çoğaldıkça kan konusu bir sorun olmaktan çıkacaktır. O yüzden ‘kan acil değil sürekli ihtiyaç olan hayati bir sıvıdır’ diyoruz” ifadelerine yer verdi.

“KIZILAY TABAN HAREKETİDİR, GÖNÜLLÜLER HAREKETİDİR“

Kınacı’nın ardından kürsüye gelen Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ellialtı ise yaptığı konuşmada,“Kızılaycı gönüllüdür. Kızılay bir taban hareketidir. Bir gönüllüler hareketidir. Kızılay uluslararası anlaşmalarla kurulmuş bir kurumdur. Kızılay’ın faaliyetleri Cenevre protokollerine tabidir. Ancak Kızılay bunun yanında milletimizin bağrından, duygularından çıka gelmiştir. Dolayısıyla Kızılay bir devlet kurumu bir vakıf olmanın ötesinde Kızılay taban hareketidir, gönüllüler hareketidir. Kızılaycı sağlıklı insandır. Sağlıklı yaşayandır. Kötü alışkanlıklardan uzak durandır. Kızılay başkasını düşünendir. Başkasına faydalı olabilmek için önce kendi örnek olandır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kan bağışçılarına madalya, plaket ve teşekkür belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Toplamda 102 kişi 9’u gümüş, 93’ü bronz madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca Ramazan ayı bağışçılarına ise 12 teşekkür belgesi, 32 plaket verildi.