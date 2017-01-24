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24 Ocak 2017 Salı
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    • KAN BAĞIŞI SÜREKLİ BİR İHTİYAÇTIR

    Türk Kızılayı Bolu Şubesi Başkanı Dr.Abdullah Danışman Türk Kızılayı olarak güvenli bir şekilde kan temin edip, ihtiyaç duyulan yerlere kanı ulaştırmanın milli bir görevolduğunu ifade ederek “Türk Kızılayı bu kapsamda Türkiye genelinde kan alınması ve dağıtılmasında önemli bir rol üstlenmiştir” dedi.

    24 Ocak 2017 Salı 08:09
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    KAN BAĞIŞI SÜREKLİ BİR İHTİYAÇTIR


    Haber: Esra Öztürk
    Danışman açıklamasında, “Türkiye genelinde  1300 hastaneye günlük ortalama 7-10 bin ünite kan gönderilmekte olup bu sayı ameliyatların yoğun olduğu salı, çarşamba ve perşembe günlerinde11 binlere kadar çıkmaktadır. Kış mevsimlerinde genellikle vatandaşlarımız kan bağışı yapmaktan çekinmektedirler. Bu ve benzer sebeplere bağlı olarak Türkiye'de 40 bin ünite olması gereken kan stok seviyesi bu yıl 20 bin ünitenin altına düşmüş ve Türk Kızılayı Genel Başkanımız Dr.Kerem Kınık’ın açıklamalarıyla kan bağışı seferberliği ilan edilmiştir.Kan bağışı seferberliği ile birlikteduyarlı vatandaşlarımız Türkiye genelindeki merkezlerimize kan vermek için koşmuşlardır. Allah’a çok şükür kırmızı alarm durumundan kısa sürede çıkılmış ve güvenli sınır olan 40 bine ulaşmak için önemli bir yol alınmıştır. Bu durumun sürdürülebilir olması ve stokların 40 binin altına düşmemesi gerekir. Bundan sonra düzenli olarak her gün 10 bin ünite kan alarak ihtiyacımızı karşılamış olacağız.Türkiye'deki bütün diğer afet senaryolarına hazırlıklı olduğumuz sayı olan 40 bin ünitenin muhafaza edilebilmesi içinkan bağış  seferberliği ile oluşan bu duyarlılığın devam etmesi önemlidir.
    Gelişmiş ülkelerde gönüllü kan bağışçılarının nüfusa oranı %5’e ulaşırken bu oran ülkemizde %3.6 civarındadır. Gönüllü kan bağışçılarının sayısındaki yetersizlik karşımıza önemli bir problem olarak çıkmaktadır. Bağışçılarımız ne kadar bilinçli olursa o kadar düzenli kan bağışı oluşacaktır. Düzenli kan bağışçısı oranın yükseltilmesi güvenli stok seviyesinin de muhafazasını sağlayacaktır.
    Bir ünite kanın 3 kişiye can verdiğinin ve kan bağışında bulunmanın ne kadar kutsal bir görev olduğunun bilincindeyiz. Kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunun bilincinde olan vatandaşlarımız bu konuda gerekli duyarlılığı gösterecektir. Bolu’da kan bağışı konusunda hizmet veren “Türk Kızılay Bolu Kan Alma Birimi” Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi bünyesinde faaliyet göstermektedir. Kan Alma Birimimizin çalışma programıhttp://www.kanver.org adresinden ya daTürkKızılayı Bolu Şubesinin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.” dedi

    Anahtar Kelimeler: Türk, Kızılayı, Bolu, Şubesi, Başkanı

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