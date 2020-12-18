Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüs dolayısıyla kan stoğundaki düşüş Kızılay’ı harekete geçirdi. Türk Kızılay Bolu Şubesi tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar kan bağışı yapmaya davet edildi. Türk Kızılay açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Toplumsal dayanışmamızın her zamankinden önemli olduğu şu günlerde, ihtiyaç sahipleri için gereken kan stoklarındaki düşüşü önlemek için bağışçılarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kan bağışlamak isteyen bağışçılarımız, sokağa çıkma kısıtlamasının mevcut olduğu günlerde de kan bağışlayabilirler. kanver.org internet adresimizden kan bağışı için online randevu oluşturulduğunda, bağışçılarımıza bir randevu mesajı iletilmektedir.

Ayrıca, randevu alamayan ve kan bağışı noktalarına gelen bağışçılarımız için ‘Bağış Bilgilendirme Belgesi’ hazırlanmaktadır. Valilik önünde bulunan Kan Alma Otobüsümüz haftanın 7 günü 11.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Tüm bağışçılarımızı sokağa kısıtlamasının mevcut olduğu günler de dahil olmak üzere kan bağışına bekliyoruz.”