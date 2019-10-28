Kan donduran vahşet

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimizde kedilere yönelik vahşet durmak bilmiyor. Geçtiğimiz ay Borazanlar Mahallesinde oturan bir kadın, kuru kedi mamasının içerisine fare zehri koyarak iki kediyi hunlarca öldürmüş ve ardından da; “Hepsini geberteceğim” diyerek, işlediğini vahşeti ortaya koymuştu. Borazanlar Mahallesi 403 sokakta oturan Gülseren Y., iki sokak kedisini fare zehriyle zehirleyip öldürmekten dolayı hakkında Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatmasının ardından tam bir ay geçtikten sonra bir kedi vahşeti olayı da Beşkavaklar Mahallesi ile Alpagut Mahallesinde yaşandı.

Kimliği belirlenemeyen kedi katili kişi veya kişiler tarafından iki sokak kedisinin patileri kesici bir aletle kesilip hayvanların can çekişe çekişe öldürüldüğü tespit edildi. İlimizde yaşanan bu iki ayrı olay hayvan severleri ayağa kaldırdı. Bir an önce bu vahşeti yaşatan kişi veya kişilerin yakalanıp adalete teslim edilmesi bekleniyor.