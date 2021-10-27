Kan grubu kartları alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İÇİN KAN GRUBU KARTLARI (5 KALEM) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İÇİN KAN GRUBU KARTLARI (5 KALEM) ALIMI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İÇİN KAN GRUBU KARTLARI (5 KALEM) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.