Kan ve Kök Hücre bağışladılar

Haber: Esra Öztürk

Bağış programına İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, idareciler, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Uzman Adem Budayoğlu, kan ve kök hücre bağışı hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. AHBAP Kurucusu Haluk Levent’in video ile destek verdiği organizasyonda onlarca kan ve kök hücre bağışı yapıldı.

Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi Müdürü Bayram Yıldız bağış etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Dünyada son zamanlarda en hızlı artan hastalıkların başında lösemi gelmektedir. Çocukluk çağındaki kanser vakalarının % 35’ini lösemi hastaları oluşturur ve birinci sıradadır. Türkiye’de her yıl 16 yaşın altında 1200-1500 yeni lösemili çocuk vakası bildirilmektedir. Kök hücre nakliyle lösemi % 85 oranında tedavi edilmektedir. Bu da kan ve kök hücre bağışını çok ciddi bir ihtiyaç haline getirmektedir. Biz de bu vesileyle bir hastaya bile olsa umut olabilmek adına yola çıktık” ifadelerine yer verdi.