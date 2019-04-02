HABER:Aysun Beykoz

“Kan ver can ver” Kampanyası kapsamında Köroğlu İlköğretim Okulu velileri kan bağışında bulundu. Kızılay’ın kan stoklarını artırmak amacıyla gerçekleştirdiği kampanya kapsamında 100 kadar veli kan bağışında bulundu. Okulun bir sınıfını kan almak için dizayn eden okul yönetimi tüm öğrenci velilerini birkaç gün önceden bilgilendirdi. Velilere davetiye yollayan okul müdürlüğü, “Sayın velimiz ‘Kan ver can ver’ fikrini benimsemiş bir vatandaş olarak sizleri de kan bağışçısı olarak aramızda görmekten mutluluk duyarız” davetinde bulundu. Davete icabet eden onlarca veli hem kan bağışı yaptı hem de kan bağışında bulunmanın önemi hakkında bilgilendirildi. Kampanya kapsamında kan bağışı yapan velilere Kızılay tarafından kan bağışçısı sertifikası verildi.

Konuya ilişkin olarak kan bağışlayan bir öğrenci velisi olan Erdal Tanrıverdi, “Köroğlu İlköğretim Okulu Öğrenci velileri olarak bu kampanyayı düşünen Okul Müdürümüz Şerafettin Tarım ve Kızılay’ımıza teşekkür ediyorum. Kızılay görevlileri tarafındankendi yaşamımızda kullanabileceğimiz bilgiler ile kan bağışçısı kazanımı konularında tavsiyeler aldık. Toplumda kan bağışı bilincinin oluşturulmasını sağlamak için verilen bilgiler ufkumuzu açtı. Bu kampanyanın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.