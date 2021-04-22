Kanadı kırık kuş kurtarıldı!

İlimizde bir binanın çatısındaki yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan ebabil, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine verildi. 

Kanadı kırık kuş kurtarıldı!

Haber: Onur Akçelik

İlimizde Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısındaki yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşunu fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları ebabili kurtardı. Kanadında kırıklar olduğu belirlenen kuş, bir kutuya konularak İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü.

Ebabil kuşu, daha sonra tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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