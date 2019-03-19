Kanadı kırık olarak bulundu

Göynük İlçemizde vatandaşlar tarafından yaralı şekilde yol kenarında bulunan leylek ilk müdahalenin yapılmasının ardından tedavisi tamamlanmak üzere Bolu merkez ilçeye yollandı.

Kanadı kırık olarak bulundu

Göynük İlçemize bağlı Seki Köyü yolunda Mehmet Hızalisimli vatandaş tarafından görülerek koruma altına alınan leylek, Göynük Belediyesine teslim edildi. Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan’ın talimatıyla burada veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kanadının kırık olduğu anlaşılan leylek ilk yardımın sonrası Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP)’ye teslim edildi. Koruma altına alınan yaralı leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşama salıverileceği belirtildi.

İl genelinde doğal yaşam alanlarında yaralanan ve tedaviye muhtaç olan tüm hayvanların tedavi edildiğini ve sağlığına kavuşan hayvanların tekrar tabiata salındığını belirten yetkililer, yaralı bir hayvan görüldüğünde DKMP Şube Müdürlüğüne haber verilmesi gerektiğini vurguladılar.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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