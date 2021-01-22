Kanadı kırılan şahin iş yerine daldı

D-100 karayolu üzerinde bulunan bir otomotiv şirketinde, çalışanlar tarafından bulunan yaralı şahinDoğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. İş yeri çalışanları ekipler gelene kadar şahini elleriyle beslediler.

Kanadı kırılan şahin iş yerine daldı

Haber: N.HalidAltundal

D-100 Karayolu Karacaağaç mevkiinde hizmet veren IMBC Otomotiv personeli, saat 16.00 sularında işyeri içinde yaralı bir şahin buldu. İşyeri personeli yaralı şahine su ve yiyecek vererek besledi. Uçamadığı farkedilen yaralı şahin için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verildi. Yaralı şahin, işyerine gelen DKMP ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk kontrollerde şahinin kanadının kırıldığı tespit edildi. DKMP ekipleri yaralı şahini tedavi etmek üzere şube müdürlüğüne götürdü. Yaralı şahinin tedavisinin yapılmasının ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi

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