Kanadı kırılan şahin iş yerine daldı

Haber: N.HalidAltundal

D-100 Karayolu Karacaağaç mevkiinde hizmet veren IMBC Otomotiv personeli, saat 16.00 sularında işyeri içinde yaralı bir şahin buldu. İşyeri personeli yaralı şahine su ve yiyecek vererek besledi. Uçamadığı farkedilen yaralı şahin için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verildi. Yaralı şahin, işyerine gelen DKMP ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk kontrollerde şahinin kanadının kırıldığı tespit edildi. DKMP ekipleri yaralı şahini tedavi etmek üzere şube müdürlüğüne götürdü. Yaralı şahinin tedavisinin yapılmasının ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi