​Kanadından vurulmuş halde bulundu

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Dörtdivan ilçesi Kadılar Mahallesinde Göksel Dereli isimli bir vatandaş Ulusu deresi kenarında yırtıcı kuş türlerinden olan bir şahinin yaralı olduğunu farketti. Tüfekle vurularak yaralandığı düşünülen şahini alan Dereli, durumu yetkililere haber verdi. Yaralı şahin tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü. Kanadından yaralanan şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edilerek doğal ortamına salınacağı bildirildi.