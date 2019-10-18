​Kanadından vurulmuş halde bulundu

limiz Dörtdivan ilçesinde bir vatandaş Ulusu deresi yanında bulduğu yaralı şahini tedavi edilip doğal ortamına bırakılması adına yetkililere teslim etti.

​Kanadından vurulmuş halde bulundu

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Dörtdivan ilçesi Kadılar Mahallesinde Göksel Dereli isimli bir vatandaş Ulusu deresi kenarında yırtıcı kuş türlerinden olan bir şahinin yaralı olduğunu farketti. Tüfekle vurularak yaralandığı düşünülen şahini alan Dereli, durumu yetkililere haber verdi. Yaralı şahin tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü. Kanadından yaralanan şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edilerek doğal ortamına salınacağı bildirildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
'Z Kütüphanesi’ törenle açıldı
'Z Kütüphanesi’ törenle açıldı
  1. Bolu

banner133