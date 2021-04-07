Kanal Projesinde ilk etap bitiyor

Haber: Onur Akçelik

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın en önem verdiği projelerden olan Kanal Kapatma Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projenin ilk etap çalışmaları kapsamında Bolu Belediyesi, 8 kilometre uzunluğundaki sulama kanalının 2,9 kilometrelik kısmını kapattı. Kalan 5 kilometrelik kısmın ise bu yıl kapatılmasının ardından Bolu Belediyesi, kanal güzergahını yürüyüş ve bisiklet yollarının da olduğu yeşil bir bulvar haline getirecek. Projeyle ilgili çalışmaları ve yapılan işlemleri yerinde görmek isteyen Başkan Tanju Özcan, kanal güzergahına teknik bir gezi düzenledi. Gerçekleşen gezide Başkan Özcan, sorumlu belediye başkan yardımcıları ve projede görev yapan teknik ekiple beraber projenin uygulanacağı kanal hattını otobüsle dolaşarak, projenin detaylarını masaya yatırdı ve son hazırlıkları gözden geçirdi.

“İDDİALI BİR PROJE OLDUĞUNU HERKES GÖRECEK”

İddialı bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Özcan, projenin ilk etabının bu yıl tamamlanacağını müjdeleyerek, “Çalışmaları yerinde gördük, eksiklerimizi tartışarak masaya yatırdık. Bu bulvar Bolu’nun en güzel bulvarı olacak. Bu konuda iddialıyız. İlk etapta bu yıl en az 3 kilometrelik kısmını hizmete açmış olacağız. Gerçekten ne kadar iddialı bir proje olduğunu herkes görecek” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL BOLU RAHATLAMIŞ OLACAK”

Son bir yılda yapılan diğer çalışmalara değinen Özcan, “İnşallah bu yıl çok daha fazla Bolu’nun çevresinin değiştiği, çok fazla icraatın hayata geçtiği bir yıl olacak. Biz Bolu için erken saatlerde çalışmaya başlıyoruz. Bolulular da bize güvenmeye devam etsin. Özellikle trafik konusunda aksamalar olabilir, ama önümüzdeki yıl Bolu tamamen rahatlamış olacak” ifadelerini kullandı.