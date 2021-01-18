Kanalizasyon şebekesi yenilenecek

KONVANSİYONEL ( AÇIK KAZI ) YÖNTEMİYLE MESULİYET SAHASI İÇİNDE BULUNAN KANALİZASYON ABONELERİNİN BAĞLANMASI VEYA YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/727689/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/kanalizasyon-sebekesi-yenilenecek