Hayvancılığın en önemli hammaddelerinden ciddi protein ve yağ kaynağı soyada ton fiyatı, 400 dolardan 650 dolara yükseldi. Bu da yem fiyatlarında yüzde 20’ye yakın bir artışa sebep oldu. En ciddi protein ve yağ kaynağı olan soyanın Türkiye’de üretiminin olmadığı ve tamamıyla yurt dışından ithal edildiğine dikkat çeken yetkililer, fiyat artışındaki sebebin yurt dışından ithal edilen ürünlerin analizi nedeniyle limanlarda 1.5-2 ay gibi bir süre bekletilmesinden kaynaklandığını söylediler.

ANALİZ UZADI FİYATLAR ARTTI

Soya yüklü gemilerin limanlarda bekletilmesi nedeniyle arz talep dengesinin bozulduğu ve ton fiyatının 400 dolardan 650 dolara yükseldiğini belirten yetkililer, “Şu anda bu analiz probleminin çözüldüğü söyleniyor, ama son 1.5 ay içinde yem fiyatlarında yüzde 20 civarında bir artış oldu ve yemin kilogramı 2 TL’ye yaklaştı. Halihazırda yem fiyatları çok yüksek. Dolayısıyla bu fiyatlarla halka ucuz protein yedirilemez” dediler.

ZAMLAR TAVUĞA YANSIR

Buz dağının konuşulmayan ve önlem alınması gereken sorunlu kısmının yem fiyatları olduğunu dile getiren yetkililer, “Kilogramı 2 TL’ye yaklaşmış kanatlı yem fiyatı, insan yiyeceğinden pahalı hale gelmiştir. Tarım ülkesi Türkiye’mizde en pahalı mısır ve buğdaydan olmayan, soyadan ithal edilen vitamin ve premixlerden yem yapıyoruz. Özellikle devletimiz soya üzerinden yapılan manipülasyonlara önlem almalıdır. Haksız kazanç sağlanmasına engel olmalıdır. Bu yem fiyatlarıyla halkımıza ucuz et yedirilemez. Dolayısıyla soya ve yem fiyatlarında görülen bu artışların kanatlı et fiyatına da yansımasını bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.