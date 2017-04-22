Haber: BMA

16 Nisan Referandumu sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti İl SKM Başkanı Kanca, "Günlerdir sahalarda mücadele ederek yaptığımız propaganda çalışmaları ile Yüce Allah’ın bahşettiği bu büyük zaferi, Türkiye’nin bu büyük değişimini, büyük reformunu hep birlikte kutluyoruz. Bu zaferde emeği olan oyu olan bütün hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Başta İl SKM Üyelerim, İl Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Milletvekillerimiz, Bakan Yardımcılarımız, İlçe Başkanlarım, Kadın Kolları Başkanlarım, Gençlik Kolları Başkanlarım, İlçe SKM Başkanlarım ve Üyeleri, Belediye Başkanlarım ve Meclis Üyelerim, İl Genel Meclisi Başkanım ve Üyeleri, Sandık yönetim kurulu üyelerimizle, emeği geçen bütün Teşkilat Mensuplarımıza ve hemşerilerimizden Allah razı olsun diyorum. Bu çalışmalarda en büyük desteği İl Başkanımız Nurettin Doğanay verdi. Milletvekillerimiz Fehmi Küpçü ve Ali Ercoşkun'a, Bakan Yardımcılarımız Fatih Metin ve Yüksel Coşkunyürek'e, İl Kadın Kolları Başkanımız Arzu Aydın'a, İl Gençlik Kolları Başkanımız Taha Furkan Sönmezel'e, Bolu Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz ve tüm AK Partili Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. SKM'de birlikte görev yaptığım, birlikte mücadele ettiğimiz Üye arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu zaferde emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüce Allah bu millete bir destan daha yazdırdı. Bundan sonra inşallah ülkemiz emin adımlarla 2053-2071 hedeflerine koşar adım ulaşacağız. Evet diyen ve Hayır diyen kardeşlerime de teşekkür ediyorum" dedi.

Bolu teşkilatlarının referandum seçimlerinden başarıyla çıktığını belirten AK Parti İl SKM Başkanı Hasan Kanca, "15 yıldır iktidar olan parti girdiği tüm seçimlerde başarılı oldu. Her seçimde üstüne koyarak başarılı oluyor. Bu başarının kaynağı Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun da Bolu'da en büyük destekçisi Nurettin Doğanay başkanlığındaki bu teşkilatlardır. Kimse bu teşkilatların başarılı olmadığını düşünemez. 55 günlük süreçte İlçe SKM başkanlarıyla,Teşkilatlarımızla güzel ilişkilerimiz oldu. Ne program vermişsek yaptılar. Çalışmalar sonucunda her ilçenin oyu yükseldi. Yükselmeyen ilçemiz yok. Biz görevimizi yaptık. Üzerimize düşen görevi gerçekleştirdiğimizi sanıyorum. Bolu'da alınan bu oy, hepimizin, hep birlikte çalışması ile gerçekleşti. Birlikte başardık. Emeği geçenlere, bir oyun fazla alınması hususunda katkı sunan, bu yolda bizimle yürüyenlere teşekkür ediyoruz. Biz sadece işimizi yaptık. Partimiz için çalıştık" ifadelerini kullandı.