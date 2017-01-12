Haber: Aysun BEYKOZ

Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak için her şeyden önce bu meseleye ilişkin toplumsal hassasiyetin güçlendirilmesi gerekliliğine dikkat çeken Kanca; basın açıklamasında; " Bir beyaz baston, görme engellinin gözü, kulağıdır. Özgüvenin, başarının ve görme engellinin simgesidir. Gözün görmemesinin insan için engel olmadığını gösteren bir ifade şeklidir. Görme engellinin farklı değil, sıradan olabileceğini anlatmaktadır

AK Parti Hükümetimiz ve Belediyelerimiz, engelli kardeşlerimizin haklarını elde etmelerini, toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılabilmelerini, hayat standartlarını yükseltmelerini hedefleyen çalışmalara büyük önem vermektedir. Görme engelli vatandaşlarımız da, diğer engelli kardeşlerimiz gibi, ihtiyaçlarına uygun olarak tanzim edilen ortamlara ve kaliteli eğitim koşullarına kavuştuklarında, birçok faaliyetin içinde yer alabilmekte, üretime katkıda bulunabilmektedir.

Görme engelli kardeşlerimizin sorunlarına dikkati çekerek, onların ihtiyaçları ve karşılaştıkları zorluklar konusunda farkındalık oluşturabilmeyi amaçlayan Beyaz Baston Körler Haftasında, Aziz milletimizin gereken duyarlılığı sergileyeceği inancıyla, görme engelli vatandaşlarımızı sorunlarını dile getirmeye ve geliştirilecek çözümler konusunda etkin biçimde rol üstlenmeye çağırıyorum.

'Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok' gerçeğini bir kere daha hatırlatıyor ve tüm görme engelli vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu engelsiz bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.





