Haber: BMA

Kanca basın açıklamasında; "Ülkemizde her yıl 18–24 Mart tarihleri arası “Yaşlılar Haftası” olarak kutlanmaktadır.Her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir bu aynı zamanda bir minnet borcudur. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerekir.Bir ömrün büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş insanların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde bakım talep etme hakları vardır. Ailelerinden ve çocuklarından bu hizmeti çeşitli nedenlerle alamayanlara bu hizmet imkânlar ölçüsünde Devletimiz tarafından verilmektedir.

AK Parti Hükümetleri olarak son 16 yılda ise Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep TayyipErdoğan’ın liderliğinde, Başbakanımız SayınBinali Yıldırım’ın öncülüğünde yaşlılık konusuna hassasiyetle eğilip,büyüklerimiz için devrim niteliğinde politikalar üretmekteyiz. Bupolitikaları büyüklerimizin de desteğini alarak daha ileriye taşımak vegeliştirmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Evde bakım hizmeti, evde sağlık hizmeti, yaşlı yaşam evleri, 65 yaş üstü yaş aylığının 7.5 katına çıkartılması, yaşlılarımızın maaş kuyruklarına son verilmesi, konforlu huzurevleri gibi çok reform, iktidarımızın döneminde gerçekleştirilmiştir.

En verimli çağlarını ülkesine ve milletine hizmetle geçirmiş bütün değerli büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, kendilerine sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.