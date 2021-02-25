Kangren olmadan kurtardılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da Afgan uyruklu vatandaş parmağına sıkışan yüzüğü önce çıkartmaya çalıştı sonra parmağındaki morluğu görünce korkup hastaneye gitti.

Hastane personeli yüzüğü çıkaramayınca olayı haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağında sıkışan yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. Hastaneye gelen ekipler, gerekli önlemleri aldıktan sonra yüzüğü spiral makinesiyle kesip pense yardımıyla açtılar, titiz çalışma sonucu çıkartıldı. Ekipler kısa süre içerisinde sıkışan yüzüğü kesip çıkararak, şişen ve moraran parmağın kangren olmasını engelledi. Rahat bir nefes alan vatandaşta itfaiye ekiplerine teşekkür etti.