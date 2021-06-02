Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Ayasofya’daki programda “Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir” diyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden imam Mustafa Demirkan’a tepkiler ilimizde de çığ gibi büyüyor.

“BU ÜLKEYİ SONUNA KADAR MÜDAFAA EDECEĞİZ”

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Örgütü, imam Demirkan hakkında bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak üzere toplandı. Adliye önünde konuşan CHP İl Başkanı Karsu, “Bugünlerde Cumhuriyetin Kurucusu, ülkemizin bugüne kadar bize ifade ettiği her şeyi, dünyanın en güzel ülkesini hediye eden Yüce Mustafa Kemal Atatürk’ün aleyhine, devletin memurları olarak bildiğimiz imamların ağır sözler söylemesine çok hayıflandık. Hem bu Cumhuriyetin nimetlerini kullanacaksınız hem yüce Atatürk’ün ülkesinde boy göstereceksiniz. Verdiğimiz vergilerle besleneceksiniz, olmadı bu ülkenin Cumhurbaşkanının karşısında bu ülkenin yüce kurucusuna ağır sözler söyleyeceksiniz. Bu ancak ‘Yunan kazansaydı’ diyen insanların zihniyetidir. Ne olursa olsun biz bu ülkeyi sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Bu ülke hepimizin ortak değeridir, Atatürk hepimizin atası, bu ülkenin kurucusu. Onun savunucusu, dünyaya meydan okuyarak silah arkadaşlarıyla birlikte aldığı bu ülkeyi sonuna kadar, kanımızın son damlasına kadar savunacağız” ifadelerini kullandı.

Karsu’nun açıklamaları sonrası CHP’li yöneticiler ve partililer suç duyurusu dilekçelerini Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiler.