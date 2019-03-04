Kanlarında iyilik var

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin çeşitli dallarında eğitim ve öğretim gören 6 genç kız öğrenci örnek bir davranışta bulundu. Gönüllü olarak Bolu Kızılay’da görev yapan genç kız öğrenciler ellerindeki pankartlarla yürüyerek kan vermenin ne kadar önemli olduğu vurgulamaya çalıştılar.