Kanlarında iyilik var

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin çeşitli dallarında eğitim ve öğretim gören 6 genç kız öğrenci örnek bir davranışta bulundu. Gönüllü olarak Bolu Kızılay’da görev yapan genç kız öğrenciler ellerindeki pankartlarla yürüyerek kan vermenin ne kadar önemli olduğu vurgulamaya çalıştılar.

Kanlarında iyilik var

Haber: Kasım ŞAHİN

6 üniversite öğrencisi Bolu Kızılay yeleklerini giyerek ellerine üzerlerinde; “Kanında iyilik var”, “Kan ve hayat ver”, “Can kurtaracak kan, damarda durmaz”, “1 kan 3 can” ve Yardımsever olmak kanımızda var” yazılı pankartlarla İzzet Baysal Caddesi üzerinde yürüyüş yaparak, kan vermenin ne kadar önemli olduğunu Bolulu vatandaşlara anlatmaya çalıştılar.

Örnek yürüyüş Bolulu vatandaşlardan da büyük ilgi gördüler. Ellerindeki pankartlarla sessiz bir yürüyüş yapan 6 kız öğrenci, kan verme imkanı bulunan bütün vatandaşların kan vermeye davet ettiler.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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