Haber: Kasım ŞAHİN

Kanlıca mantarıyla ünlü olan ilimiz, bu yıl da bol bereketli geçmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde tabağı 10 liradan satılan kanlıca mantarının tabağı, mantar bol olunca 5 TL’ye kadar düştü. Önümüzdeki günlerde bu fiyatın daha da düşmesi beklenirken, bir diğer mantar çeşidi olan tellicenin de kilosu 10 TL’den İzzet Baysal Caddesi ile Pazar yerine giden Belediye alt geçidinde köylü vatandaşlar tarafından satışına devam ediliyor.

Havaları son günlerde güneşli geçmesi nedeniyle, ormanlık alanlarda ki çam ağaçlarının altında yetişen kanlı mantarları, büyüklükleriyle de büyük ilgi görüyor. Genellik Abant Tabiat Merkezinin çevresindeki dağlarda yetişen kanlıca mantarları, vatandaşlarında en iyi besin maddesi olarak biliniyor.