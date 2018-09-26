İlimizin yaylarında orman içlerinden toplanmasıyla ünlü olan Kanlıca mantarı yağmurdan sonra hava sıcaklığının yükselip güneş açmasıyla ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta havaların bir yağıp bir güneş açmasıyla ortaya çıkan mantarlar bereketiyle geldi. Meraklılarının toplamak için uzun kilometrelerce gidip yaylara çıktığı ve ormanda yürüyüş yapıp topladıkları mantarları sosyal medyadan paylaşması da büyük ilgi odağı oldu. Lezzetiyle dillere destan olan kanlıca mantarının çok çıkması ve sofralarda yerini alması ise Boluluları sevindirdi.