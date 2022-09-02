Kanlıca mantarı çıkmadan önemli uyarı

Haber: Okay Özcan

Mantar zehirlenmesinin özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında arttığını belirten Bolu İl Sağlık Müdürlüğü uzman doktorları, şu açıklamada bulundular, “Mantar yenecekse mutlaka kültür mantarları tercih edilmeli ve bol su ile iyice yıkanarak pişirdikten sonra tüketilmelidir”

Mantarlar çıkmadan zehirlenmelere karşı uyarılarda bulunan uzmanlar; “Mantarların zehirli olup olmadıklarını şekline, rengine vb. bakarak anlamak mümkün değildir. Mantarın taze ya da konserve olması, sirkeli ya da tuzlu suda bekletilmesi, yoğurtla birlikte tüketilmesi gibi hiçbir yöntem mantar zehrini yok edemez. Mantar yenecekse mutlaka kültür mantarları tercih edilmeli ve bol su ile iyice yıkanarak pişirdikten sonra tüketilmelidir. Satın alacağınız mantarın ambalajlı olmasına ve etiketinde üretim yeri, üretim izni, üretim tarihi gibi bilgilerin yer almasına dikkat edilmelidir. Mantar zehirlenmesinin ilk bulguları; sersemlik, uykuya meyil, bulantı, kusma, ateş, terleme, bulanık görme, yüzde kızarıklık, ağızda metalik tat, karın ağrısı ve ishaldir. Daha sonra karaciğer, böbrek ve diğer organlar etkilenebilir, daha da ilerlerse koma ve ölümle sonuçlanabilir. Bu belirtilerden biri ya da birkaçı ortaya çıktığında en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” diye konuştu.

Uzman doktorlar ayrıca, ilimizin ünlü mantarları arasında yer alan kanlıca, ağaç, cincine ve sobelen mantarlarının yakın zamanda ormanlık alanlarda toplanmaya başlayacağını ve kesinlikle mantarı bilen kişilerden satın alınmasını ve çok dikkatli olunması konusunda da uyardılar.