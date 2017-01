Haber: Kasım Şahin

Memur – Sen Bolu Şubesi üyeleri, Kızılay’ın çağrısına sessiz kalmayarak kan bağışı kampanyası başlattı. Kan bağışı yapmadan önce basın açıklaması yapan Ahmet Koçak kansa kan cansa can vermeye hazırız diyerek “Türk Kızılayı Genel Başkanı’nın geçen gün yaptığı açıklama üzere Memur – Sen yurdumuz genelinde kan bağışı yapmaya başlamıştır. Bu gün Memur – Sen Bolu Şubesi’nde ki 8 bin üyemiz ve Bolu’daki tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Şu an şu saat itibari ile kan bağışı kampanyamızı başlatıyoruz. Biz biliyoruz ki bağışladığımız kanlar bizim vücudumuzun zekatı olacaktır. Bu vatan için bu bayrak için kansa kan cansa can vermeye hazırız. Ben öncelikle üyelerimizi sonrada Bolulu vatandaşlarımızı çağrısına kulak vermeye davet ediyorum. Bu bayrak altında hür ve özgür yaşamak için bu çağrılar önemlidir, insan canı her şeyden önemlidir. Bu nedenle kampanyamıza katılan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Kampanyamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kampanyamızda üyelerimiz 12 Ocak tarihine kadar kan vermeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.