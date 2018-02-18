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18 Şubat 2018 Pazar
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    • Kanser merkezi hafta sonu da açık

    Kanserin erken tanısı ve teşhis edilmesi bakımından önemli bir yere sahip olan ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitede faaliyet gösteren KETEM, cumartesi günleri de vatandaşların hizmetine açıldı.

    18 Şubat 2018 Pazar 09:04
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    Kanser merkezi hafta sonu da açık

    Haber: Aysun Beykoz

    Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Bolu'da cumartesi günleri hizmet vermeye başladı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların konu hakkında bilgilendirilmesi adına mahalle ve köy muhtarlarına KETEM hakkında bilgi vererek kanserde erken tanının önemine dikkat çekti. Konu ile ilgili olarak gazetecilere bilgi veren İl Sağlık Müdürü Muhammet Emin Demirkol, kanserin günümüzde ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ifade etti. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 165 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu ifade eden Demirkol, "Türkiye'de, yıl içinde 75 bin civarında da kansere bağlı ölüm olmakta. Bu rakamlar bizi korkutuyor. Dünyada da bu rakamlar oldukça yüksek. Yılda yaklaşık 16 milyon kanser tanısı konulmakta ve 7-8 milyon civarında ölüm olmakta. Bu noktada hem devlete maliyeti hem de insanlara ruhen ve fiziken külfeti ve yorgunluğu sebebi ile kanserde en önemli nokta erken tanı ve teşhis. Kanserde erken tanı hayat kurtarır" dedi.

    Demirkol, KETEM'in Bolu'da 2010 yılından beri faaliyet gösterdiğini de sözlerine ekleyerek, burada yılda 5 bin 200 civarında mamagrofi taraması yaptıklarını anlattı. KETEM'de, meme ve rahim ağzı kanserleri başta olmak üzere birçok kanser türünün erken tanı testlerinin yapıldığını belirten Demirkol, "Kanser taramalarını ücretsiz yapıyoruz. Özel sektörde veya devlet hastanelerinde, bin-bin 500 lira maliyeti olan bu tarama testleri burada devletimiz tarafından ücretsiz gerçekleşiyor. Geçen yıl 35 yeni kanser vakasını burada erkenden teşhis ettik. Hastalar hızlıca tedavi edildi." diye konuştu.

    Demirkol, normalde hafta için hizmet veren KETEM'in vatandaşların daha verimli hizmet alabilmesi adına cumartesi günleri de hizmet verdiğini dile getirerek, "Mesaisi olan, çalışan ve bir şekilde hafta içi gelemeyen vatandaşlarımızın da buradan hizmet alabilmesi noktasında Türkiye’de ilk defa cumartesi günleri de KETEM'i aktif hale getirdik. Artık 'Tatilde kendinize iyi bakın, kendinize iyi baktırın' sloganıyla cumartesi günleri de vatandaşları ücretsiz kanser taramasına bekliyoruz" ifadesini kullandı. Demirkol, ardından mahalle ve köy muhtarlarına KETEM'i gezdirerek, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

    Anahtar Kelimeler: Kanserin, Erken, Tanısı, Teşhis, Edilmesi

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