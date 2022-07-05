Kanser Tarama Aracı 22 Temmuz’a kadar Gerede'de

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerimizde ‘kanserden korkma, geç kalmaktan kork’ sloganıyla faaliyet gösteren kanser tarama aracının son durağı Gerede oldu. Gerede’nin köylerinde yaklaşık 15 gün hizmet verecek olan kanser tarama aracında, Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Büşra Yıldız kontrolünde vatandaşlara kanser tarama testleri yapılacak.

40-69 yaş aralığında kadınlarda meme kanseri randevusu oluşturma, 30-65 yaş aralığında kadınlarda rahim ağzı kanser taraması,50-70 yaş aralığında hem kadın hem erkekte kolon kanser taramalarının ücretsiz olarak yapılacağı gezici araç, aynı zamanda tansiyon ve şeker ölçümü hizmeti de verecek.

BİR SONRAKİ DURAK GÖYNÜK

22 Temmuz tarihinde Gerede ilçemizde hizmetini bitirecek olan kanser tarama aracı, 25 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında da Göynük ilçemizdeki vatandaşlarımızın hizmetinde olacak