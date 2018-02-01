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01 Şubat 2018 Perşembe
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    • Kanser tarama hizmeti cumartesi günü de Bolu’da

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kanser, Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) artık Cumartesi günleri de Bolu halkına hizmet verecek.

    01 Şubat 2018 Perşembe 11:19
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    Kanser tarama hizmeti cumartesi günü de Bolu’da

    Haber: Aysun Beykoz

    Kanserin sosyal, maddi ve manevi yönleri ile hastaları ve yakınlarını zorlayan, yoran bir hastalık olduğunu ancak erken teşhis ile tedavisinin mümkün olduğunun altını çizen Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol; “Kanser konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kanserden korunma ve erken teşhistir. Bu önemli detaydan yola çıkarak geliştirilen ücretsiz kanser tarama programları ile erken teşhis ve tedavi imkânı sağlanmaktadır” dedi.  

    Bolu halkının sağlık hizmetine kolaylıkla ve insanların ihtiyaçlarına göre ulaşabilmelerini sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Demirkol, “Müdürlüğümüze bağlı Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi bünyesindeki Kanser, Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bundan böyle Cumartesi günleri de 09:00-16:00 saatleri arasında halkımıza hizmet verecek.  Hafta içi çalışan veya mesai saatleri uymadığı için gelemeyen ya da gelme fırsatı bulamayan hastalarımız, bu sayede Cumartesi günleri de KETEM’e başvurup kanser tarama programlarından faydalanabilecekler. Böylece KETEM, daha çok başvuranımıza Kanser Tarama Hizmeti sunabilecek.” dedi.  4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla ve sonrasında da Cumartesi günleri KETEM Merkezinin Bolu halkına hizmet vermeye devam edeceğini vurgulayan Demirkol, herkesin KETEM merkezine başvurarak taramalarını yaptırmalarını ve erken teşhisin önemini unutmamalarını tavsiye etti.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Sağlık, Müdürlüğüne, Bağlı

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