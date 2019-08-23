Kanser Tarama Tırı Bolu’da

Haber: Birol Ertunç

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Kanser Tarama Tırının Gölyüzü Aile Sağlığı Merkezinin önünde Bolu halkına kanser taramaları ve bilgilendirme yapmak üzere hizmete başladığını duyurdu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan duyuruda, “Kanser Tarama Tırı’nda 40-69 yaş aralığında meme kanseri taraması, 30-65 yaş aralığında rahim ağzı kanser taraması, 50-70 yaş aralığında hem kadın hem erkekte kolon kanser taraması ücretsiz yapılmaktadır. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork!” ifadelerine yer verildi.

Mobil Sağlık tırı 28 Ağustos’a kadar ilimizde hizmet verecek.