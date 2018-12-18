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    • Kanser tedavisi gören öğrencisi için konser düzenledi

    Kanser hastası olan 14 yaşındaki Cellalcan tedavi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Celalcan için Zonguldak iline bağlı Karadeniz Ereğli ilçesi birlik oldu.

    18 Aralık 2018 Salı 11:02
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    Kanser tedavisi gören öğrencisi için konser düzenledi

    HABER:Aysun Beykoz

    Kdz. Ereğli ilçesinde Lal Sanat Merkezi Kurucusu Müzisyen Ersin Fidan yaklaşık bir ay önce kanser hastası olduğu anlaşılan ve tedavisi devam eden kursiyerlerinden 14 yaşındaki Celalcan Aslanoğlu'na destek amacıyla Türk Halk Müziği konseri düzenledi. Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserin tüm geliri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden Aslanoğlu'nun tedavisi için kullanılacak. Konser öncesi katılımcılara bilgi veren Lal Sanat Merkezi kurucusu müzisyen Ersin Fidan, öğrencisinin beyninde tümör, ayaklarında da kireçlenme olduğunu ve tedavisi için kendisine her türlü desteği vereceklerini söyledi. Bu akşamda Celalcan'ın tedavisine destek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında konser düzenlediklerini belirten Fidan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

    Konser sırasında Celalcan Aslanoğlu'nun hocasına ve katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür ettiği videosu sinevizyon aracılığı ile konsere katılanlara izlettirildi.

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