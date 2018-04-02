Etkinliğe katılan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, yaşamaya değer özel bir coğrafyaya sahip olduklarını ifade ederek, "Böyle güzel coğrafyada insanlar yaşama sevincini önce kendileri tatmalı, hem de ülkeye tattırmalı. Kanserin erken teşhis olduğunda artık tedavisi mümkün olduğunu görüyoruz. Önemli olan sadece insanın kendisine güvenmesi. Bazı problemleri aşabileceğine inanması. farkındalığı oluşturması. Ben inanıyorum ki, insan yaşam sevincini içerisinde yaşatırsa, yaşama sevinci ile hayata bakarsa ve mutluluğu tatmaya çalışırsa üzerinden gelemeyeceği bir problemin olmayacağını görüyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz ve etkinliğe katılanlar, açıklamanın ardından park içerisinde bisikletle gezdi. Etkinliğe, Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, sağlık çalışanları, amatör bisikletçiler ve Bolulular katıldı.