banner133

banner128

banner120
11 Aralık 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Kanseri yenmek için destek bekliyor

    Kanser nedeniyle tedavi gören, yürümekte güçlük çeken Hasibe Eroğlu (46) 'Engelsiz' isimli, engellilerin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş kafe açtı. Hasibe Eroğlu açtığı kafede işlerinin iyi gitmediğini, beklediği ilgiyi göremediğini söyledi.

    11 Aralık 2018 Salı 00:00
    Bu haber 46 kez okundu
    Kanseri yenmek için destek bekliyor

    Haber: Gönül Olutürk

    Bolu'da tekstil fabrikasında çalışan ve aynı zamanda karate antrenörlüğü ile hakemliği yapan Hasibe Eroğlu, 2 yıl önce rahim ağzı kanseri nedeniyle tedavi görmeye başladı. Hastalığı nedeniyle ağır tedavi sürece olan 2 çocuk annesi Hasibe Eroğlu, aylarca tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Hasibe Eroğlu, hastalığı nedeniyle de çalıştığı tekstil fabrikasındaki işinden çıkarıldı. Karateye olan ilgisi sayesinde tekerlekli sandalyeden kurtulduğunu belirten Hasibe Eroğlu, yeniden yürümeye başladı. Yürüme güçlüğü çeken Hasibe Eroğlu'na yüzde 70 engelli raporu verildi. 4 ayda bir doktor muayenesine giden ve ilaç desteği ile ayakta kalan Hasibe Eroğlu, bir yandan kanserle mücadele ederken, bir yandan da yıllardır hayalini kurduğu engelsiz kafe projesini hayata geçirdi. Hasibe Eroğlu, yakınlarından ve çevresinden aldığı borç paralarla 1 ay önce Aşağısoku Mahallesi'nde bir kafe açtı. Kafe, engelli rampaları ve oturma düzeniyle engellilere hitap eden yapıyla düzenlenirken, ayrıca engelli vatandaşlara da yüzde 25 indirimli olarak hizmet veriyor.

    İŞTEN ÇIKARILDI

    Hasibe Eroğlu, kafeyi açma hikayesini şöyle anlattı: "Daha önce tekstil fabrikasında çalışıyordum. Aynı zamanda spor antrenörü ve hakemim. Uzun süre tedavi görüp işyerine gidemedim. Haliyle ailemi de bir şekilde geçindirmem gerekiyordu. Raporum bittikten sonra 2 ay işe gittim. Daha sonra işten çıkarıldım. Ben de kendi işimi kurmaya karar verdim. Sağdan soldan borç paralarla işimi 'engelli kafe'mi kurdum. Kanser hastasıyım. Uzun süre mücadele ettim ve hala ediyorum. Başka rahatsızlıklarım da oldu. Şeker tansiyon derken hepsi beni en son tekerlekli sandalyeye mahkum etti. Sonra bir süre sonra ayağa kalktım. Şu anda rahatsızım. Yüzde 70 engelli raporum var."

    İşlerinde umduğunu bulamadığını ve maddi anlamda güçlük çektiğini ifade eden Hasibe Eroğlu, "Şu anda işlerim çok az. Gerekli ilgiyi göremedim. Engellilere daha fazla duyurmak lazım.  Ailelerin gelebileceği bir yer. Geniş ferah, tekerlekli sandalyelerle rahatlıkla girilebilir. Burada çeşitli organizasyonlar da yapabiliyoruz. Masamız az olduğu için engelliler tekerlekli sandalyeleriyle gelip oturabiliyorlar. Bir aile ortamı" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Kanser, Nedeniyle, Tedavi, Gören, Yürümekte

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAZA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU’DA DA“GÖNÜLLER”İ FETİHLER “2019” ?..
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım DESTİNA, GÜZEL KIZ
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu YETKİLİLER ÖĞRENCİ OLURSA… !
  • ERDAL TANRIVERDİ ERDAL TANRIVERDİ NEREDE KADIN HAKLARI?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR İTÜ BASKETBOL - REFİK DURBAŞ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BİR MAÇIN HİKAYESİ
  • METE FERAH METE FERAH ÇEVREMİZİ NASIL GÖRÜYORUZ?
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan YUNAN ADALARI GEZİSİ -7
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Menfaat
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÖĞRETMENLER GÜNÜMÜZ
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİHTE ORTADOĞUYA KİMİ BAKIŞLAR…
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ BELEDİYENİN “KARA KULELERİ”
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Yeni Başkana Hazırlanıyor
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir KOMŞULUK…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Kahvaltı bahane
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÖŞEYİ DÖNENLER
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben de Adayım.
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU TARIM VE ONERILER
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BOLU KÜLTÜR VE TURİZM
  • Makinist Makinist Size işin doğrusunu söyleyeyim
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129