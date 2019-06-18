Kanserim beni tahliye edin dedi



Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ağırlaştırılmış müebbet cezası alan ve cinayeti işledikten sonra maktul Erhan Gümüş’ün annesi Güllü Gümüş’ü ziyaret ederek teselli eden Ömür Baltaoğlu, kanser hastası olduğunu bu nedenle tahliye olmak istediğini söyledi.

Olay, 2 Şubat 2016 yılında meydana geldi. Ailesi ile beraber yaşayan Paşaköy Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Erhan Gümüş’ün 21 gün sonra cansız bedeni Çakmaklar Çamlığı’ndaki ormanlık alanda toprağa gömülü şekilde bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Gökhan Çakır, Ömür Baltaoğlu, Ömer Şancı daha sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

3 sanık 5 Mayıs 2017 tarihinde karar duruşması için hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti sanıklara kasten adam öldürme ‘suçundan ağırlaştırılmış müebbet’, ‘hürriyeti tahdit’ suçundan 6'şar yıl hapis cezası ile Gökhan Çakır'a da ayrıca ‘iftira’ suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası vermişti.

YİNE BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Haklarında verilen karardan sonra Gökhan Çakır, Ömür Baltaoğlu, Ömer Şancı tekrar hakim karşısına çıktı. Birbirlerini suçlama yapan sanıklar için tekrar açılan davada mahkeme heyetinin yoklamasının ardından duruşmaya geçildi.

KANSERE NEDENİ İLE TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Mahkeme heyeti sanıklara savunmalarını yapmak üzere söz verdi. Sanıklardan Ömür Baltaoğlu kanser hastası olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti. Sanık Baltoğlu, “Bende kanser teşhis edildi. Akciğerimde kist çıktı ve kötü huylu olduğu belirlendi. Doğru düzgün tedavi olamıyorum. Bu yüzden tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Baltaoğlu’ndan sonra konuşan diğer sanıklarda tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 8 Ekim 2019 tarihine erteledi.

ANNEYE TAZİYEYE GİTTİ

Cinayetin 2017 yılı 23 Mart tarihindeki duruşmada ise Ömür Baltaoğlu hakkında kan donduran bir gelişme yaşanmıştı. Duruşmada konuşan Erhan Gümüş’ün annesi Güllü Gümüş, Ömür Baltaoğlu’nun cinayetten sonra evine gelip kendisini teselli etmeye çalıştığını söyleyerek, “Oğlum kaybolduktan 1 hafta sonra Ömür Baltaoğlu, eşi ve engelli çocuğunu alıp bizim bahçeye geldi. Bana, ‘Abla üzülme. Erhan terminale gelirse ben hemen tutup onu sana getiririm’ dedi.” ifadelerini kullanmıştı.