Haber: Semih Baykal

Yaşar Yüceer Başkanlığında devam eden İl Genel Meclisi Ocak Ayı toplantılarının Çarşamba günü gerçekleşen oturumunda meclis üyeleri, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, merkez ilçe Aktaş mahallesinde bulunan Gazipaşa ortaokulu yeni binasındaki alanın kantin olarak işletmek ve işletilmek üzere tahsis edilmesine ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporu görüştü. Söz konusu yerin 5 yıl süre ile Okul Aile Birliğine verilmesinin uygun olduğu belirtilen rapor oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilecek olan yeraltı ve kaynak sularına 2018 yılında uygulanacak olan m3. kiralama bedellerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor görüşüldü. Mudurnu ilçesi, Kovucak köyüne içme ve kullanma suyu tahsisi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonundan, Göynük İlçesi Köybaşı köyü, tapunun 102 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı Üretim tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporların da oy birliği ile kabul edildiği toplantıda İl Özel İdaresine tam zamanlı olarak istihdam edilen mühendis, şehir plancısı, tekniker ve bilgisayar programcısına 2018 yılında ödenecek ücret miktarının belirlenmesi talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.