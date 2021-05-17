Kantin, kafeterya ve otomat alanı kiraya verilecek

Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimliği KANTİN – KAFETERYA VE OTOMAT KİRALAMA İŞİ
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinde Acil yanı 105,00-M² Kantin- Kafeterya kullanım alanı ve İdare katında bulunan 128,00-M² Kantin- Kafeterya kullanım alanı ve 16,00-M² yirmi iki (8) adet otomat cihazlarının kulanım alanı 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereği açık teklif usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.