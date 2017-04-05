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05 Nisan 2017 Çarşamba
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    • "KANUNLARI SADECE MECLİS ÇIKARACAK"

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anayasa değişikliği referandumuna sayılı günler kala çalışmalarını sürdürdüğü İzzet Baysal Caddesi’nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde tartışmalı sorulara da yanıt verdi.

    05 Nisan 2017 Çarşamba 12:06
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    Haber: BMA

    16 Nisan halk oylamasına sayılı günler kala İzzet Baysal Caddesi’nde çalışmalarını sürdüren Ercoşkun, yaptığı açıklamada, "Yeni hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı kanun teklif edebilir mi? Cumhurbaşkanlığı kararname yetkisi yasama yetkisi anlamına mı geliyor? Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine karşı yargı denetimi olacak mı?" yönündeki yanıtı tartışılan sorulara açık ve net ifadelerle yanıt verdi.

    Cumhurbaşkanının kanun teklif edemeyeceğini belirten Ali Ercoşkun şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanı sadece bütçe kanun teklifini verecek, onay Meclis’te olacak. Kanun teklif etme yetkisi milletvekilinin ve kanun koyma ve kaldırma yetkisi Meclis’in devredilemez yetkisinde olacaktır. Mevcut sistemde hükümet kanun teklif edebilirken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu ortadan kaldırılıyor, Meclis güçlendiriliyor. Meclis'in kanun çıkarma yetkisinin yürütme tarafından kullanılması engellenmiş olacaktır. Cumhurbaşkanı yürütme alanı ile ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek. Aynı konuda kanun hükmü varsa veya Meclis aynı konuyu düzenlerse kanun hükümleri geçerli olacaktır. Bu konuda kanun üstünlüğü esastır."

    CUMHURBAŞKANININ SADECE KARARNAME YETKİSİ VAR

    Milletvekili Ercoşkun açıklamalarının devamında, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde önemli bir hususa dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanına tanınan kararname çıkarma yetkisi asla yasama yetkisinin devri anlamına gelmez. Cumhurbaşkanı kararnameleri yürütme alanı ile sınırlıdır. Meclis ise her konuda düzenleme yetkisine sahiptir. Temel hak ve ödevler ile siyasi hak ve ödevler hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Anayasada kanunla düzenleneceği belirtilmiş konularda kararname çıkarılamaz. Örneğin üniversitelerin kurulması, vergi konulması Meclis iradesi ile kanun ile olacaktır. Zira Anayasa’da 80’in üzerinde 'kanunla düzenlenir' ibaresi bulunmaktadır. Kanunda aynı konuda bir hüküm bulunması halinde kanun hükümleri geçerlidir. Meclis aynı konuda bir kanun çıkarması halinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz kalır. Burada Meclis üstünlüğü, kanun üstünlüğü esastır" diye konuştu.

     “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine karşı yargı denetimi olacak mı?" sorusuna da yanıt vererek, konu üzerindeki yargı tartışmalarına açıklık getiren Ercoşkun şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Anayasa Mahkemesi (AYM) denetiminde olacaktır. Milletvekillerinin başvurması halinde veya mahkemelerde yürüyen bir dava sırasında başvurulması halinde AYM, kararnamenin anayasaya ve kanunlara uygunluğunun denetimini yapar. Anayasanın 150 nci maddesinde, 'Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir.' hükmü yer almaktadır. Meclis Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine karşı iptal davası açabilecektir. Diğer taraftan, mevcut sistemde yargı yolu kapalı olan Cumhurbaşkanının tüm işlemleri yargı denetimi kapsamına alınmaktadır."

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Anayasa

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