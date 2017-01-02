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02 Ocak 2017 Pazartesi
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    • “Kaos ortamı yaratılmaya çalışılıyor”

    Yılbaşı akşamı İstanbul Ortaköy’deki ünlü eğlence mekanı Reina’da gerçekleşen hain terör saldırıyla ilgili Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay kınama mesajı yayınladı.

    02 Ocak 2017 Pazartesi 13:02
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    “Kaos ortamı yaratılmaya çalışılıyor”

    Haber: Erdal TANRIVERDİ

    2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul Reina’da hain terör saldırıyla ilgili Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay kınama mesajı yayınladı. Yaşanan terör saldırısını kınadığını ve lanetlediğini belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Ülkemizin zenginliği olan farklılıklarımızı hedef alarak terör olayları ile ülkemizde kaos ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Uyanık olmamız gerekiyor. Bu oyuna gelmeyeceğiz" dedi.

    Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'de bir eğlence merkezine düzenlenen terör saldırısını değerlendiren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, saldırıyı lanetlerken, oynanan oyuna da dikkat çeken Doğanay; "Yeni Türkiye'den korkanlar, oyunlarına devam ediyorlar. Dünyada ve bölgesinde söz sahibi olan Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve güçlü AK Parti iktidarını devirmek isteyenler yine boş durmadılar. Dini gün, özel gün ayırımı yapmadan insanımızı katletmeye devam eden gözü dönmüş alçak terör örgütleri ve onların ağa babaları, insanların yeni yıl coşkusu yaşadıkları 31 Aralık akşamı şerefsizce yine katliam yaptılar. 39 kişi bu hain saldırıda yaşamını yitirirken, 65 kişi de yaralandı. Bu alçak saldırıda ölenlere Allah'tan rahmet, Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu terör olayını yapanları ve onların arkasındaki güçleri lanetliyorum" dedi.

    Yaşanan bu terör olaylarının belirli bir oyunun parçası olduğunu ve bunları tezgahlayanların asla amaçlarına ulaşamayacaklarını belirten Doğanay; "Ekonomiyle üzerimize geldiler, başaramadılar. Etnik farklılıklarımızla üzerimize geldiler, başaramadılar. Mezhepsel farklılıklarımızla üzerime geldiler, başaramadılar. Ülkemizi zenginleştiren, bizi biz yapan ne kadar farklılığımız, değerimiz varsa bu alçaklar, ülkemizi bunlardan vurarak karıştırmaya çalışıyorlar. Bombalar patlatarak, ülkemizde kaos ortamı yaratmaya, siyasi istikrarsızlık yaratmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi Güçlü Türkiye'yi istemeyen dış güçler ve onların taşeronu alçak terör örgütlerinin oyunlarıdır. Ülke olarak uyanık olmamız gerekiyor. Dağda, Suriye'de, masada Türkiye'ye karşı kaybedenler, son kanlı oyunlarını sergiliyorlar. Sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde bu terör örgütlerine ağır darbe vuran güvenlik güçlerimizin elde ettikleri başarıyı, bu kanlı eylemleriyle gölgelemeye çalışıyorlar. Ülkemizde istikrarsızlık yaratmaya çalışan alçaklar şunu çok iyi bilsinler ki, Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki, AK Parti'nin iktidarındaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti; adı ister DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun, arkasında dünyanın bilmem ne güçlü ülkesi olursa olsun Türkiye'den terörü kazıyacaktır. Oynadıkları bu kanlı oyuna Türk Milleti gelmeyecektir. Asla başaramayacaklar, ülkemizi bölemeyecekler" şeklinde konuştu.

     

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