Kapalı olması zammı engelleyemedi

Haber: C. Kutay Aykan

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Abant tabiat alanı giriş ücretlerine % 16.6 zam yapıldı. Bir kişi giriş ücreti 6 liradan 7 liraya çıkartıldı. Yaklaşan Ramazan bayramı öncesi DKMP Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan zam vatandaşın tepkisini çekti. Yapılan zam miktarını içeren levhalar Abant Gölü Tabiat Parkı girişlerine konuldu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında 50 gündür kapalı olan Abant Tabiat Parkı kapanış öncesine kadar bir kişi giriş ücreti 6 liraydı.

Öte yandan Abant’a motorlu bisiklet girişi 9 liradan 14 liraya, otomobil 18 liradan 21 liraya, minibüs 54 liradan 63 liraya, midibüs 90 liradan 112 liraya ve otobüs 162 liradan 189 liraya çıkartıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 15:29