Kapalı pazaryeri inşa edilecek

KAPALI PAZARYERİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR DÜZCE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kapalı pazaryeri inşa edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Kapalı Pazaryeri İnşaatı Yaptırılacaktır yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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