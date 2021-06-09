Kapalı semt pazarı hizmete girdi

Haber: BMA

Gerede ilçesi Yenimahalle 2 Nolu Sağlık Ocağı’nın doğusunda bulunan yaklaşık 1100 metrekarelik alanda, pazar yeri ve açık otopark olarak da kullanılabilecek üzeri kapalı semt pazarı yapımı tamamlanarak esnafların ve vatandaşların hizmetine kullanıma sunuldu.

Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın projesinin hayata geçmesi ile birlikte; çarşamba günleri açık alanda kurulan semt pazarının kapalı alanda kurulmaya başlaması ile esnaf ve mahalle sakinleri kış şartlarında oluşan olumsuz hava koşullarından, yaz mevsiminde güneşten ve yağmur yağışı gibi etkenlerden kurtulmuş olacaklar. Daha önce ana cadde üzerine kurulan konfeksiyon ve manifaturacılar da Dereboyu Caddesinde tezgah kurdular. Böylelikle araç trafiği konusunda da düzenleme yapılmış oldu.

ESNAF VE VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR

Yenimahalle Kapalı Pazaryerinin hizmete girmesi ile birlikte; Pazar esnafı ve vatandaşlar Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a daha önce vaat ettiği projeler gibi bu projenin de hayata geçmesi için teşekkürlerini ilettiler.