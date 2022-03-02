“Kapımız her zaman açık”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Vatandaşlarımızın talepleri ve müracaatları, yapılan işlem safahatı, başvuruların sonuçlandırılması, vatandaşlarımıza verilen rehberlik hizmetleri hakkında görevli personelden bilgiler alan Bolu Valisi Ahmet Ümit,” İçişleri Bakanlığımızın önemli icraatlarından birisi de açık kapı projesidir. Açık kapı devletimizin gülen yüzü ve vatandaşlarımıza daima açık olan kapısıdır.Bu kapının hedefi vatandaşımızın maximum memnuniyetidir.

Sizlerin vatandaşlarımızın taleplerini, istek ve önerilerini doğrudan yüz yüze almanız çok önemli bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Valilik olarak 2022 Yılı öncelikli hedefimiz; vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu hizmetlerde memnuniyet derecelerini en üst seviyeye çıkartmaktır. Sizlerde bu doğrultuda Valiliğimize müracaat etmek için gelen vatandaşlarımızı ilk karşılayan personelimiz olarak onlarla empati kurup sorunlarını ve taleplerini dinlemeli, hürmet ve alâka göstererek mihmandarlık hizmeti sunmalısınız. Sonuç olarak vatandaşlarımızın memnuniyet derecelerini maksimize etmelisiniz.

“VATANDAŞLARIMIZA DEVLETİMİZİN ŞEFKÂTİNİ GÖSTERELİM”

Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazilerimizin yakınları, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımız ile hamileler başta olmak üzere Açık Kapı Bürosu’na gelen bütün vatandaşlarımıza devletimizin sıcak yüzünü, şefkâtini göstermelisiniz. Her daim müşfik, mütebessim bir duruşla her koşulda devletimizin yanlarında olduğunu hissettirmelisiniz” dedi.