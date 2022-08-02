Kapınızın önüne bir kap su bırakın

Haber: Özge Yücel

Özellikle kırsal kesime bırakıldıkları için aç, susuz ve çaresiz kalan sokak hayvanları, HAÇİKO’nun gösterdiği yoğun çaba sayesinde rahat bir nefes aldı. HAÇİKO Bolu İl Temsilcisi İlknur Yıldırım, “bu sıcak havalarda, kapılarınızın önüne bir kap su bırakın” dedi.

AÇLIK İLE MÜCADELE EDİYORLAR

Sokakta yaşayan dostlarımız için önemli açıklamalarda bulunan İlknur Yıldırım, “İçinde bulunduğumuz bu coğrafyada kırsala terk edilmiş sevimli dostlarımız yiyecek bulmakta oldukça zorlanıyor. Bizler HAÇİKO Bolu olarak, özellikle terk edilmiş bu canlarımız için beslenme ve yaşamlarını mücadele ettirebilmeleri için imkanlarımız doğrultusunda elimizden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyoruz. Öncelikle mücadelemiz açlık ile.”

KAPINIZIN ÖNÜNE BİR KAP SU BIRAKIN

“Son olarak da 5 farklı ilçemiz ve bunlara bağlı köy ve kırsalda, resmi kurum ve birkaç gönüllümüz eşliğinde 225 kg mama dağıtımı gerçekleştirdik. Yalnız daha ulaşamadığımız çok fazla canımız var. Lütfen, özellikle bu sıcak havalarda sizler de onlar için en azından kapılarınızın önüne bir kap su bırakın. Bu mücadelemizde siz sevgili hayvansever dostlarımızın desteği önce onlar, sonra bizler için çok değerli. Unutmayalım, hayat hep birlikte ve paylaşınca güzel” ifadelerini kullandı.