Kapış Kapış Satıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Vatandaşın alım gücünün her geçen gün düştüğü bu günlerde pazar fiyatları her hafta değişebiliyor. Kışlık hazırlıklar devam ederken vatandaşlar pazara akın etti. Pazara gidemeyen vatandaşlar için güncel pazar fiyatlarını araştırdık. Bu hafta pazarda güncel sebze fiyatları şu şekilde; bamya 24, barbunya 12, yerli barbunya 15, domates 6, salatalık 7, sivri biber 5, yerli biber 8, boncuk fasulye 15, sarı kız fasulye 12, kabak 7, havuç 5, semizotu 10, yatak limon tanesi 1.5, patlıcan 5, sarımsak ise 25 TL olarak pazar tezgâhlarında yerini aldı. Güncel meyve fiyatları ise şu şekilde; mandalina 7.5, elma 7.5, beyaz üzüm 7.5, siyah üzüm 10, çekirdeksiz üzüm 7.5, armut 10, şeftali 10, yerli muz 14, ithal muz 18, incir 16, kavun 5, karpuz 3, erik 7.5 olarak tezgâhlarda yerini aldı.

SALÇALIK BİBER, DOMATES VE TURŞULUK KORNİŞON FİYATLARI NASIL?

Eylül ayına girilmesi ile birlikte kışlık hazırlıklar hız kazandı. Vatandaşlar salçalık biber, salçalık domates ve kornişona hücum etti. Bu haftaki salçalık domates, biber ve turşuluk kornişonda güncel fiyatalar şu şekilde; salçalık domates 2.5, seben domates 3.5, turşuluk acı biber 10, maraş biberi 10, salçalık kapya biber 4, kornoşpn ise 4-8 lira arasında pazar tezgâhlarında yerini aldı.

YERLİ KARPUZ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İlimizin Dadıçlar köyünde Bolulu bir vatandaşımız tarafından doğal ortamda yetiştirilen 14 kg’lık dev karpuz pazara gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Karpuzun kilosu 2.5 Tl iken toplam fiyatı ise 37.5 olarak satışa sunuldu

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2021, 14:28