KAPIYI AÇIYORSAN ORADA DURMA !

Bir insanın bilgili ve modern olduğunu nasıl anlarsınız? Giyiminden, görüntüsünden ve okuduğu okuldan diyenler olabilir. Günümüzde insanların görünüşü çok şey ifade etse de bir insanın görünüşünden okuduğu okuldan ya da kullandığı eşyalardan bilgili ve modern olduğu anlaşılmaz. Yaşadığı olaylara verdiği tepkilerden ve davranışlarından anlaşılır. Yani bence modern bir toplum olmanın yolu insanların nerde nasıl davranacağını bilmesinden geçer

Şöyle bir etrafıma baktığım da maalesef değişik bir olayla ya da bir durumla karşılaştığında ne yapacağını bilmeyen insanlar görüyorum. Neye böyle diyorsun demeyin en basiti araba kullananlara trafikte bir bakın. Kime yol verecekleri kimin geçiş üstünlüğünün olduğu ehliyet alırken öğretiliyor. Ancak iş pratiğe geldiğinde geçiş üstünlüğü falan dinleyen yok. İşte bu modern toplumlarda böyle değildir. Herkes pratikte de bir birine saygılıdır.

Geçenlerde yurt dışında yaşayan bir arkadaşımla konuşurken “ne var ne yok? Oralarda özel gereksinimi olan arkadaşlarla ilgili gözüne çarpan bir şey var mı?” diye sordum. “Onur aslında yok çünkü burada insanlar daha bilinçli daha saygılı o yüzdende özel gereksinimi olan bireylere özel bir şey yapmaya gerek yok. Mesela burada sen o akülü aracınla en işlek yolda karşıdan karşıya geçmeye kalksan. Tüm araçlar durur. Durmayanlarda ayıplanır dedi.”

Gülümsedim. bizim ülkemizde de tam tersi sokağa çıktığında çoğu araç yol bile vermez hatta çoğu zaman beni akülü araçla gördükleri halde yayalar bile yol vermez. Şöyle bir düşünürsek yol vermeyi bırakın yardım etmesini bile bilmezler. Şimdi bazıları bu söylediklerime kıza bilirler ancak hep yaşadığımız şeyler bunlar. Mesela benim başıma çok gelir. “Diyelim ki avm de dolaşıyorum kapısı olan bir yere girmeye kaktığımda yardım etmek isteyenler o kapıyı öyle açarlar ki, yani kapı açılır tamam ama kapının yerine kapıyı açan gelir ve bana geç der.” Bende nereden geçeyim sen önümde duruyorsun der gibi ona bakarım.

O kapıyı benim geçmem için açtıysan kapıyı bana engel olmayacak şekilde tutman lazım. Yoksa bana yardım etmeye çalışırken engel olursun. Geçen internette dolaşan bir videolu haberde izlemiştim. Görme yetersizliği olan biri işlek bir yolda karşıdan karşıya geçmek isterken görme yetersizliği olan arkadaşın arkasından gelen ona yardım etmek isteyen adam. Koluna girip birazcık önden yürüyüp trafiği yavaşlatacağına “görme yetersizliği olan arkadaşımıza arkadan sarıldı bastonlu elini havaya kaldırarak arkasından itekleye itekleye karşıya geçirdi.

Karanlıkta size görmediğiniz birinin arkadan sarıldığını ve aynı hareketi yaptığını düşünün. Nasıl hissedersiniz? Eminim çok iyi şeyler hissetmezsiniz değil mi? evet farkındayım böyle anlatınca hafifçe gülümsediniz ama inanın bunları yaşamak hiç hoş olmuyor. Tamam, çok yardım sever bir toplumuz ama özellikle bu durumlarda yardım etmeye çalışırken neyi nasıl yapacağımızı bilmediğimiz için yardımın şeklini ve dozunu fazla kaçırıp yardım ettiğimiz insanı farkında bile olmadan incitiyoruz

Şimdi yardım etmeyelim mi? Diyenler olabilir hayır tabi ki yardımlaşacağız. Ancak karşınızdakini incitmeden ne yaptığınızı bilerek yardımlaşmamız gerek. Böyle olaylarla karşılaştığımızda bilinçli olmamız gerek. Çünkü anlatmaya çalıştığım şey ne kadar insanların ne kadar modern olduğunu gösterir

Bakın arkadaşlar hedef yaşadığımız toplumu daha modern daha özgür bir hale getirmekse insanların bir birine saygılı olmasını sağlamamız gerek. Eğitim sistemini buna gere düzenlemeli insanlara 60 yılda 1 işine yarayacak bilgiler yerine pratik bilgiler vermeliyiz. Ancak bu şekilde modern özgür ve birbirlerine saygı gösteren daha mutlu insanların bulunduğu bir ilkede yaşarız

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem coşkunca - Bolu Olay Gündem gazetesi…