Kar 2 metreye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü. Kartalkaya Kayak Merkezi’ne, ünlü Uludağ Kayak Merkezinden bile daha çok kar yağdı.

Kar 2 metreye ulaştı

Haber: G. Deniz Bakır

Önemli turizm noktalarımızdan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde dört gündür aralıksız süren yağışla birlikte kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Kartalkaya'yı 130 santimetreyle Uludağ Kayak Merkezi, 127 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi izledi. Kartalkaya’da en fazla 4 metreye ulaştığı görülen kar kalınlığının en yoğun Aralık ile Mart ayları arasında olduğu biliniyor. Kayak Merkezi tarafından kayakçılara çeşitli uyarılar yapılırken tüm pistlerde güvenlik önlemleri alınıyor. Sezonun tamamlanmasının Nisan ayını bulacağı tahmin edilirken günübirlik ve konaklamak için kayak merkezine gelen yerli ve yabancı tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

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