Kar 50 cm’yi geçti



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi ekipleri, ana arterlerin ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı’nda da kar yağışı sürüyor.Karayolları ekipleri, Abant Gölü çevresinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.Ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, ata ve faytona binerek karın keyfini çıkardı.