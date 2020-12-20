Kar ağır ağır geliyor



Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu Merkeze 48 kilometre uzaklıkta bulunan ortalama 2000 rakımlı Abant Tabiat Parkını çevreleyen dağlar kar yağışının ardından beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan yaylada, kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar, ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki 1725 metre rakımlı yaylada etkili olan kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi. Kartalkaya Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaza örtüyle kaplandı. Bölgede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, 2 bin rakımlı kayak merkezinin bulunduğu alanda etkili oldu. Yağış nedeniyle zirvesi beyaza bürünene kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Sıcaklığın en yüksek eksi 2, en düşük eksi 5 derece ölçüldüğü Kayak Merkezi'nde gün içinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

İlimizin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Abant Tabiat Parkı’nda sonbahar ve kış mevsimleri bir arada yaşanıyor. Yeşil alanların karla kaplı halinin yanında sonbahar renklerinin hakim olduğu Abant havadan görüntülendi. Önceki gün gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu Abant Tabiat Parkı’nda yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın 4 mevsimi binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği tabiat parkında sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizlik hakim olurken, sonbahar renklerinin yanında kar yağışıyla iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Abant Tabiat Parkı'nı çevreleyen dağlar, kent merkezinin güneyinde yer alan Aladağ Bölgesi ve Gerede İlçesinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.​​​​​​​​​​​​​​