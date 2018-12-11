Haber: Aysun Beykoz

3 gün sürecek kar yağışı alarmı Ankara ile 31 ili vuracak okulları tatil ettirecek.Türkiye'nin kıyı illerinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili olurken iç anadolu ve doğu anadolu bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Yarın daha geniş bir bölgede başlayacak olan kar yağışı okulları tatil ettirecek kadar etkili olacak. Meteorolojinin geçtiği rapora göre kar yağışı 3 gün sürecek ve cumaya kadar 30'dan fazla ilde hayatı durduracak. Meteorolojinin yayınladığı kar, fırtına ve şiddetli yağış uyarıları ile kritik illerin 5 günlük hava durumu raporlarını hazırladık.

OKUL TATİL ETTİRECEK KAR ALARMI :

Bugün sadece 6 ilde etkili olan kar yağışı asıl etkisini yarından itibaren gösterecek. Perşembe ve cuma günü de etkili bir şekilde devam edecek olan kar yağışı 3 gün kar boyunca şu illeri etkileyecek : Ankara, Eskişehir, Kütahya, Kastamonu, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya, Bolu, Karabük, Kütahya, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Muş, Bitlis, Hakkari, Tunceli, Bingöl, Van, Siirt ve Şırnak.